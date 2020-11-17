Сенат США проголосовал за принятие антидопингового «акта Родченкова»

Спортсмены по нему освобождаются от ответственности.



Вашингтон. США. «Акт Родченкова» прошел голосование в Сенате США. Одобренный верхней палатой документ вводит уголовную ответственность за схемы, которые позволяют системно нарушать антидопинговые правила, пишет «Коммерсантъ».

Закон вступит в силу в случае подписания его президентом США и будет применяться экстерриториально. Он позволяет правоохранительным органам США преследовать любого человека, подозреваемого в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, виновного могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет и оштрафовать на сумму до 1 млн долларов США (76,2 млн рублей).

При этом спортсменов за допинговые нарушения «акт Родченкова» не карает. Кроме того, в нем предусмотрены меры защиты информаторов.

Одним из инициаторов принятия закона является бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, его именем он и назван. Показания Родченкова послужили основным доказательством в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, из-за которого сборную России допустили к Олимпиаде в Пхёнчхане в неполном составе и под нейтральным флагом.