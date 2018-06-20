Роналду забил единственный гол матча Португалия-Марокко в рамках ЧМ-2018

Игра прошла на московском стадионе «Лужники».

Москва. Сборная Португалии победила с минимальным счетом 1:0 команду Марокко в матче Чемпионата мира по футболу-2018 на московском стадионе «Лужники». Как отмечает RT, единственный гол встречи забил Криштиану Роналду.

Свой мяч, ставший победным, знаменитый португалец закатил в марокканские ворота уже на 4-й минуте.

По итогам двух сыгранных матчей сборная Португалии вышла на первое место в группе B, в активе команды 4 очка. В свою очередь не набравшие ни одного очка марокканцы теперь однозначно не выйдут в плей-офф, хотя напоследок еще сыграют с Испанией 25 июня. В этом же день португальцы сразятся со сборной Ирана.