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Роналду забил единственный гол матча Португалия-Марокко в рамках ЧМ-2018

19:01, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:01, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Москва\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду\n#Марокко\n#Португалия
Фото: facebook.com
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Игра прошла на московском стадионе «Лужники».  

Москва. Сборная Португалии победила с минимальным счетом 1:0 команду Марокко в матче Чемпионата мира по футболу-2018 на московском стадионе «Лужники». Как отмечает RT, единственный гол встречи забил Криштиану Роналду. 

Свой мяч, ставший победным, знаменитый португалец закатил в марокканские ворота уже на 4-й минуте. 

По итогам двух сыгранных матчей сборная Португалии вышла на первое место в группе B, в активе команды 4 очка. В свою очередь не набравшие ни одного очка марокканцы теперь однозначно не выйдут в плей-офф, хотя напоследок еще сыграют с Испанией 25 июня. В этом же день португальцы сразятся со сборной Ирана.   

19:01, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
161
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду\n#Марокко\n#Португалия

 

 

 


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