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Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале НХЛ

09:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
09:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#результат\n#соревнования\n#Александр Овечкин\n#НХЛ\n#матч
Фото: vk.com/alex__ovechkin
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Российский хоккеист будет бороться за Кубок Стэнли.

Вашингтон. США. Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на четверг российский хоккеист в составе «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».  

Седьмой решающий матч в полуфинальной серии между двумя клубами завершился со счетом 4:0, сообщается в Твиттере «Кэпиталз». Российский форвард стал одним из авторов заброшенных шайб. На второй минуте встречи он первым «распечатал» ворота соперников.  

Washington Capitals on Twitter

Таким образом, Александр Овечкин завоевал путевку в финал плей-офф НХЛ. Вместе с одноклубниками он будет бороться за Кубок Стенли.  

Кроме того, впервые за 20 лет «Вашингтон Кэпиталз» удалось пройти в финал. «Впервые с 1998 года мы отправляемся за Кубком», - говорится в сообщении клуба.  

Washington Capitals on Twitter

Напомним, Александр Овечкин играет за океаном с 2005 года. В составе «Вашингтон Кэпиталз» он выходит на лед уже 13 лет. В начале апреля центрфорвард стал первым среди российских хоккеистов, кто провел 1000 матчей за один клуб в истории НХЛ. В честь этого руководство лиги наградило его серебряной клюшкой.

09:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
278
0
#спорт\n#хоккей\n#результат\n#соревнования\n#Александр Овечкин\n#НХЛ\n#матч

 

 

 


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