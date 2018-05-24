Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале НХЛ

Российский хоккеист будет бороться за Кубок Стэнли.

Вашингтон. США. Александр Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на четверг российский хоккеист в составе «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Седьмой решающий матч в полуфинальной серии между двумя клубами завершился со счетом 4:0, сообщается в Твиттере «Кэпиталз». Российский форвард стал одним из авторов заброшенных шайб. На второй минуте встречи он первым «распечатал» ворота соперников.

Washington Capitals on Twitter

Таким образом, Александр Овечкин завоевал путевку в финал плей-офф НХЛ. Вместе с одноклубниками он будет бороться за Кубок Стенли.

Кроме того, впервые за 20 лет «Вашингтон Кэпиталз» удалось пройти в финал. «Впервые с 1998 года мы отправляемся за Кубком», - говорится в сообщении клуба.

Washington Capitals on Twitter

Напомним, Александр Овечкин играет за океаном с 2005 года. В составе «Вашингтон Кэпиталз» он выходит на лед уже 13 лет. В начале апреля центрфорвард стал первым среди российских хоккеистов, кто провел 1000 матчей за один клуб в истории НХЛ. В честь этого руководство лиги наградило его серебряной клюшкой.