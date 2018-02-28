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Талисманами летней Олимпиады-2020 в Токио стали фигурки в стиле аниме

10:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
10:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#дети\n#спорт\n#Олимпиада\n#Япония\n#голосование\n#школьники\n#талисман\n#Токио
Фото: twitter.com
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Впервые за историю Игр с помощью голосования их выбирали ученики начальных классов.

Токио. Япония. Талисманами летней Олимпиады-2020 в Токио стали фигурки в стиле аниме. Как пишет МИР24, впервые за историю Игр с помощью голосования их выбирали ученики начальных классов.  

Всего в нем принимали участие 17 тыс. младших школьников. При этом изначально для участия в конкурсе были отправлены около 2 тыс. талисманов. Однако в середине октября 2017 года организаторы выбрали всего три пары, лучшую из которых и определили дети.  

Победившими в голосовании талисманами оказались сине-белый мальчик и розово-белая девочка. Они оба нарисованы в стилистике аниме и украшены итимацу – японским клетчатым узором эпохи Эдо.  

При этом отмечается, что один из них будет символом Олимпиады, а другой – Паралимпиады.  Пока их имена остаются неизвестными. Определятся с тем, кого и как будут звать только летом 2018 года.  

Напомним, летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Японии в 2020 году. Их столицей стал Токио. Бороться за медали спортсмены будут с 24 июля по 9 августа и с 25 августа по 6 сентября.

10:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
361
0
#дети\n#спорт\n#Олимпиада\n#Япония\n#голосование\n#школьники\n#талисман\n#Токио

 

 

 

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