Впервые за историю Игр с помощью голосования их выбирали ученики начальных классов.

Токио. Япония. Талисманами летней Олимпиады-2020 в Токио стали фигурки в стиле аниме. Как пишет МИР24, впервые за историю Игр с помощью голосования их выбирали ученики начальных классов.

Всего в нем принимали участие 17 тыс. младших школьников. При этом изначально для участия в конкурсе были отправлены около 2 тыс. талисманов. Однако в середине октября 2017 года организаторы выбрали всего три пары, лучшую из которых и определили дети.

Победившими в голосовании талисманами оказались сине-белый мальчик и розово-белая девочка. Они оба нарисованы в стилистике аниме и украшены итимацу – японским клетчатым узором эпохи Эдо.

При этом отмечается, что один из них будет символом Олимпиады, а другой – Паралимпиады. Пока их имена остаются неизвестными. Определятся с тем, кого и как будут звать только летом 2018 года.

Напомним, летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Японии в 2020 году. Их столицей стал Токио. Бороться за медали спортсмены будут с 24 июля по 9 августа и с 25 августа по 6 сентября.