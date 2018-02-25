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В Пхёнчхане завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2018

17:33, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
17:33, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#соревнования\n#Южная Корея
Фото: pixabay.com
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Соревнования проходили с 9 по 25 февраля.

Пхёнчхан. Южная Корея. Церемония закрытия зимних XXIII Зимних Олимпийских игр прошла в Пхёнчхане. Соревнования проходили в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Было разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах.

Победителем медального зачета стала Норвегия: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

Российским спортсменам, которые выступали под нейтральным флагом, удалось завоевать 17 медалей: две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - и заняли 13-е место в общем зачете.

Обладателями золотых медалей в составе команды России стали хоккеисты, а также фигуристка Алина Загитова.

Серебро заработали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза: у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

17:33, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
482
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#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#соревнования\n#Южная Корея

 

 

 

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