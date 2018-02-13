Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

Медали выиграли Юлия Белорукова и Александр Большунов.

Пхёнчхан. Южная Корея. Сразу две награды добавили во вторник, 13 февраля, в копилку российской сборной лыжники, сообщает russian.rt.com. Одну бронзовую медаль в спринте классическим стилем среди женщин завоевала на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Юлия Белорукова.

Первой дистанцию прошла представительница Швеции Стина Нильссон, серебро взяла норвежка Майкен Фалла. Вслед за ними финишировала наша лыжница.

Вторую «бронзу» в этой же дисциплине, но среди мужчин, принес российской сборной Александр Большунов. «Золото» он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо, «серебро» - итальянцу Федерико Пеллегрино.

Итого в копилке сборной России на Играх теперь 5 медалей — одна серебряная и четыре бронзовые. Это обеспечивает 6-е место в неофициальном командном зачете. Его Россия по итогам соревновательного дня делит с Францией. На первом месте Норвегия с 11-ю медалями, затем идут Голландия и Канада - по 10 наград. 6 медалей получили атлеты из США.