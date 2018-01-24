МОК запретил болельщикам проносить на трибуны российский флаг во время Олимпиады-2018

Комитет решил не допускать на стадионы флаги стран, не участвующих в Играх.

Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов российский флаг во время Олимпиады-2018. Комитет решил не допускать на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх.

Как пишут Известия.ру, соответствующий документ МОК опубликовал на официальном сайте оргкомитета Олимпийский игр в Пхенчхане. В нем спортивные чиновники подчеркнули, что национальная символика стран, не принимающих участия в соревнованиях, находится под запретом и болельщикам нельзя ее использовать в качестве поддержки спортсменов во время стартов.

Таким образом, флаг России оказался в списке запрещенных предметов, так как российская сборная не допущена до участия в Олимпиаде. А спортсмены, которые будут допущены до Игр, будут выступать в качестве «олимпийца из России».

Напомним, накануне стало известно, что МОК не включил в список участников Олимпиады Антона Шипулина, Евгения Устюгова и Виктора Ана.