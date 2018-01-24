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      МОК запретил болельщикам проносить на трибуны российский флаг во время Олимпиады-2018

      09:28, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:28, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      297
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#запрет\n#соревнования\n#Флаг\n#болельщики\n#стадион\n#МОК
      Фото: vk.com
      297
      0

      Комитет решил не допускать на стадионы флаги стран, не участвующих в Играх.

      Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов российский флаг во время Олимпиады-2018. Комитет решил не допускать на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх.  

      Как пишут Известия.ру, соответствующий документ МОК опубликовал на официальном сайте оргкомитета Олимпийский игр в Пхенчхане. В нем спортивные чиновники подчеркнули, что национальная символика стран, не принимающих участия в соревнованиях, находится под запретом и болельщикам нельзя ее использовать в качестве поддержки спортсменов во время стартов.  

      Таким образом, флаг России оказался в списке запрещенных предметов, так как российская сборная не допущена до участия в Олимпиаде. А спортсмены, которые будут допущены до Игр, будут выступать в качестве «олимпийца из России».  

      Напомним, накануне стало известно, что МОК не включил в список участников Олимпиады Антона Шипулина, Евгения Устюгова и Виктора Ана.

      09:28, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      297
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#запрет\n#соревнования\n#Флаг\n#болельщики\n#стадион\n#МОК

       

       

       

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