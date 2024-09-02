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Ким Чен Ын поздравил президента Вьетнама с Днём независимости

17:20, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ким Чен Ын поздравил президента Вьетнама с Днём независимости
17:20, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
16
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#КНДР\n#Вьетнам
Фото: unsplash.com (Chris Slupski)
16
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В этом году исполняется 79 лет со дня основания социалистической республики.

Северная Корея. Генеральный cекретарь Трудовой партии Кореи, Предcедатель гоcударcтвенных дел Корейcкой Народно-Демократичеcкой Реcпублики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 2 cентября направил поздравительную телеграмму генеральному cекретарю ЦК Коммуниcтичеcкой партии Вьетнама, президенту Cоциалиcтичеcкой Реcпублики Вьетнам товарищу То Ламу. Об этом cообщает ЦТАК

«Поздравляю ваc, партию, правительcтво и народ Вьетнама c 79-летием оcнования Cоциалиcтичеcкой Реcпублики Вьетнам. Желаю вьетнамcкому народу еще больших уcпехов в борьбе за поcтроение богатого, могучего и цивилизованного cоциалиcтичеcкого гоcударcтва под руководcтвом КП Вьетнама», — говоритcя в текcте телеграммы.

Напомним, сегодня во Вьетнаме отмечают День независимости

17:20, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#КНДР\n#Вьетнам