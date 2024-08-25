Арестованный во Франции Павел Дуров знал, что находится в розыске

Париж. Франция. Российский бизнесмен Павел Дуров был в курсе, что его разыскивают, но не отменил полет в Париж. Об этом пишут французские СМИ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Вечером 24 августа Дуров прилетел в парижский аэропорт Ле-Бурже на частном самолете из Баку. С ним были помощница и телохранитель. На выходе из джета бизнесмена задержали. Сообщается также, что у Дурова есть французское гражданство.

Полиция Франции считает основателя Telegram виновным в отказе от предоставления информации о пользователях, зарегистрированных в мессенджере. 25 августа создателю соцсети «ВКонтакте» могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. За это Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России сообщили, что следят за ситуацией. Просьб о помощи от представителей Дурова пока не поступало, проинформировали в ведомстве.

Между тем в соцсетях и мессенджерах по всему миру распространяются хештэги FreePavel и FreeDurov («Свободу Павлу» и «Свободу Дурову»). К ним присоединился известный американский бизнесмен Илон Маск.