Протестующих против добычи лития в Сербии обвинили в планах по свержению правительства

Белград. Сербия. Участники протестов против разработки месторождений лития в Сербии ставят целью свержение действующей власти. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Александр Вулин, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По его мнению, акции экологических активистов инспирированы Западом. Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что протесты оплачиваются бизнесменом сербского происхождения Драганом Шолаком, который владеет медиахолдингом в Нидерландах.

Сообщается, что в ночь на 11 августа протестующие перекрыли мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. В акции участвовали около 27 тыс. человек. 19 из них были задержаны полицией за различные правонарушения.

Меморандум с ЕС о стратегическом партнерстве по добыче лития и производства электробатарей был подписан руководством Сербии в июле. При его реализации в страну поступит не менее 6 млрд евро инвестиций. А в случае выхода проекта на полную мощность ВВП Сербии возрастет на 16,4%.

Окончательное решение о начале работ пока не принято, эксперты должны оценить экологические риски, также возможно проведение референдума, а сама добыча лития начнется не ранее чем через 2,5 года.