В ООН назвали десятилетие, когда население Земли достигнет пика

Нью-Йорк. США. Рост населения Земли в ближайшее время продолжится. Пик будет достигнут к середине 2080-х годов, когда на планете будут жить 10,3 млрд человек, пишет Коммерсантъ со ссылкой на прогноз ООН, обнародованный 11 июля.

Согласно документу, рост населения продолжится в таких странах, как США, Канада, Австралия, Бразилия, Индия, Турция, Пакистан, Иран и Нигерия. Правда, в наиболее развитых из них количество жителей будет увеличиваться в основном за счет эмигрантов. При этом в таких странах, как Россия, Китай, Япония и Германия, население будет сокращаться.

Сейчас на Земле живет 8,2 млрд человек. После прохождения высшей точки, численность населения начнет снижаться. К 2100 году она составит 10,2 млрд.

Эксперты ООН отмечают, что вероятность достижения пика в XXI веке составляет 80%.