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В ООН назвали десятилетие, когда население Земли достигнет пика

17:58, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В ООН назвали десятилетие, когда население Земли достигнет пика
17:58, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#люди\n#земля\n#прогнозы\n#ООН\n#население\n#демография
Фото: pxhere.com
45
0

Тогда на планете будут жить 10,3 миллиарда человек.

Нью-Йорк. США. Рост населения Земли в ближайшее время продолжится. Пик будет достигнут к середине 2080-х годов, когда на планете будут жить 10,3 млрд человек, пишет Коммерсантъ со ссылкой на прогноз ООН, обнародованный 11 июля.

Согласно документу, рост населения продолжится в таких странах, как США, Канада, Австралия, Бразилия, Индия, Турция, Пакистан, Иран и Нигерия. Правда, в наиболее развитых из них количество жителей будет увеличиваться в основном за счет эмигрантов. При этом в таких странах, как Россия, Китай, Япония и Германия, население будет сокращаться. 

Сейчас на Земле живет 8,2 млрд человек. После прохождения высшей точки, численность населения начнет снижаться. К 2100 году она составит 10,2 млрд.

Эксперты ООН отмечают, что вероятность достижения пика в XXI веке составляет 80%.          

17:58, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#люди\n#земля\n#прогнозы\n#ООН\n#население\n#демография