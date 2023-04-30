Глава Госсовета Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную поставку продовольствия

Гавана. Куба. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии и председатель Государственного Совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес поблагодарил Россию за гуманитарную поставку продовольствия в республику. Как пишет «Интерфакс», слова признательности Эрнандес принес на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Напомним, делегация Государственной Думы России прибыла в Гавану 29 апреля. В ходе визита пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Стороны обсуждают вопросы взаимодействия в сфере финансов, инвестиций, энергетики, образования и туризма.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался, что Россия будет продолжать оказывать помощь Кубе в решении острых вопросов, в частности, в сфере поставок топлива и зерна.

«Что касается топлива, зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо нуждается, мы не бросим ее», — сказал Слуцкий журналистам в воскресенье. Он также отметил, что Гавана является одним из стратегических партнеров Москвы.

Спикер Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил Россию за передачу республике 25 тыс. тонн пшеницы.

«Вы можете себе представить, как мы ценим недавнюю передачу гуманитарного груза — 25 тысяч тонн пшеницы в марте текущего года», — высказался Эрнандес.