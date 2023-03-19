Парламентские выборы проходят в Казахстане

Астана. Казахстан. В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов. Как передаёт «Мир 24», одним из первых на избирательный участок пришёл президент Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным Центральной избирательной комиссии страны, уже проголосовали 51,98% казахстанцев. Политическая элита страны заполнила свои бюллетени в первой половине дня. Глава государства посетил участок во Дворце школьников. А Нурсултан Назарбаев приехал в пункт голосования в столичный театр оперы и балета.

Отмечается, что на этих выборах многое впервые. Теперь 70% депутатов мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% по одномандатным округам. В парламент смогут попасть больше партий: планка для прохождения снижена с 7 до 5% голосов избирателей. Ещё одно изменение внесено при распределении депутатских мандатов — законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и люди с ограничениями по здоровью.

Всего в выборах участвуют семь политических партий: Демократическая партия «Ак жол», правящая партия Amanat, народно-демократическая патриотическая «Ауыл», партия «зеленых» – «Байтак», Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия и партия Respublica.

«Прежние депутаты, извиняюсь за выражение, «ходили строем», поскольку полностью были подчинены партийной дисциплине. Они должны были выполнять фракционные регламенты, согласовывать свои заявления. Это порядок, принятый во всем мире», – сказал директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, после чего начнётся подсчёт голосов избирателей.

Напомним, в апреле 2022 года президент Токаев снял с себя полномочия руководителя правящей партии «Аманат» и вовсе выйти из неё. Лидер Казахстана тогда выступил с инициативой о законодательном запрете на членство президента республики в политических партиях на период полномочий. Аналогичные меры Касым-Жомарт Токаев предлагал распространить на председателей и членов ЦИК, счётного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей.