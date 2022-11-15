Численность жителей Земли перешагнула 8-миллиардную отметку

Вашингтон. США. Население нашей планеты составляет уже свыше 8 млрд человек. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные сайта Worldometer, на котором ведется постоянный подсчет демографических данных в мировом масштабе.

8-миллиардный рубеж был достигнут в 11:00 МСК. К этому моменту, считая с начала последних суток, в мире родились более 168 тыс. детей.

Напомним, о предстоящем достижении круглой цифры неделей ранее предупредили в ООН. Там заявили, что высокого показателя человечеству удалось достигнуть за счет развития здравоохранения, позволившего резко снизить уровень материнской и детской смертности в большинстве стран мира.

Также в ООН прогнозируют, что к 2030 году население Земли достигнет 8,5 млрд, к 2050 году – 9,7 млрд человек.