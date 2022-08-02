Россия обратилась к генсеку ООН по поводу использования ВСУ мин «Лепесток»

Нью-Йорк. США. Применение Украиной запрещенных мин «Лепесток» против мирных жителей ДНР стало темой письма, которое Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню. В документе содержится дополнительная информация о минировании гражданских объектов, сообщает Газета.ру.

Как написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, к обращению прилагаются фотодоказательства. Письмо распространят в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.

Полянский добавил, что российская делегация уже поднимала данную тему в Совбезе ООН 29 июля, после чего представителя ряда стран попросили представить подробности.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет забросали улицы Донецка и Макеевки минами «Лепесток». МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить из домов до уборки боеприпасов.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства.