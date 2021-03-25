Русский язык получил статус второго государственного в Карабахе

Решение было принято с учетом глубоких культурных, военных и экономических связей республики и России.



Степанакерт. Нагорно-Карабахская республика. Вторым государственным признал русский язык парламент Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

За соответствующие изменения в законе «О языке» проголосовали 27 депутатов, против - 2.

Отмечается, что решение было принято, учитывая глубокие культурные, военные и экономические связи Нагорного Карабаха и России. Также говорится, что для множества местных жителей русский является вторым языком общения.

«Повышение статуса русского языка создаст условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет содействовать развитию отношений с Россией в правовых рамках», - сообщается также в пояснительной записке к документу.