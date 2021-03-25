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Русский язык получил статус второго государственного в Карабахе

18:19, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
Русский язык получил статус второго государственного в Карабахе
18:19, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
153
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#Кавказ\n#общество\n#власть\n#культура\n#русский язык\n#Армения
Фото: twitter.com/rusvmeste
153
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Решение было принято с учетом глубоких культурных, военных и экономических связей республики и России.

Степанакерт. Нагорно-Карабахская республика. Вторым государственным признал русский язык парламент Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

За соответствующие изменения в законе «О языке» проголосовали 27 депутатов, против - 2.

Отмечается, что решение было принято, учитывая глубокие культурные, военные и экономические связи Нагорного Карабаха и России. Также говорится, что для множества местных жителей русский является вторым языком общения.

«Повышение статуса русского языка создаст условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет содействовать развитию отношений с Россией в правовых рамках», - сообщается также в пояснительной записке к документу.

18:19, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
153
0
#Кавказ\n#общество\n#власть\n#культура\n#русский язык\n#Армения