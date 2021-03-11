В Японии задумались о блокаде российских Южных Курил

Такую идею высказал политолог и бывший дипломат Акио Каватао.



Токио. Япония. Для решения «курильской проблемы» власти Японии должны продемонстрировать готовность заблокировать проливы между материковой Россией и четырьмя островами, принадлежность которых пытается оспаривать Токио. Об этом в статье на портале Newsweek Japan заявил политолог и бывший дипломат Акио Каватао, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на «ИноСМИ».

Каватао подчеркнул, что время для таких мер пока не пришло. По его мнению, Японии следует «подождать», пока мощь России упадет до уровня 1990-х годов. Также он признал, что в ближайшем будущем ожидать ослабления соседней державы не следует, поэтому Токио необходимо запастись терпением и избегать «излишнего ажиотажа» в масс-медиа.

Кроме того, политолог считает необходимым работать над созданием в России настроений, выгодных для Японии с точки зрения решения «территориального вопроса».

Приводится также перевод комментариев к статье. Их авторы в большинстве не согласны с Каватао. Японцы не видят перспектив передачи им Южных Курил в ближайшие 100 лет.

«Отобранные в результате войны земли никогда не возвращаются. Сколько бы мы не бились за острова, они нам не вернутся. И действительно, там же сразу будут развернуты американские военные базы», - написал один из комментаторов.

Напомним, в 1951 году при заключении в Сан-Франциско мирного договора между Японией, СССР и рядом других стран по итогам II Мировой войны, Токио отказался признать принадлежность Советскому Союзу островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи (Южные Курилы). В результате договор не был подписан. С тех пор в Японии данные острова называют своими «Северными территориями».

В 1956 году Москва предварительно согласилась на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан в обмен на подписание мирного договора, но США надавили на Токио, чтобы там не соглашались на компромисс и требовали все Южные Курилы. В результате вопрос был снят с повестки, мирный договор между Японией и СССР подписан не был.

Современная позиция России по Южным Курилам заключается в том, что эти земли вошли в состав государства по итогам II Мировой войны и вопрос о владении ими не подлежит пересмотру.