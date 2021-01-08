  • $ 73.88 ↓
  • € 90.79 ↓

За информацию о заложивших бомбы у Капитолия ФБР США пообещало 50 000 долларов

14:25, 08 января, 2021
Юрий Абашев
За информацию о заложивших бомбы у Капитолия ФБР США пообещало 50 000 долларов
14:25, 08 января, 2021
Юрий Абашев
233
0
#США\n#Вашингтон\n#беспорядки\n#ФБР\n#Дональд Трамп\n#Джо Байден
Фото: pixabay.com
233
0

Взрывные устройства были самодельные.

Вашингтон. США. ФБР обещает выплатить 50 тыс. долларов за информацию о людях, заложивших самодельные бомбы у здания американского Конгресса. Об этом сообщает телеканал «360».

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 50 000 долларов за информацию, которая поможет найти и наказать ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне 6 января», — написало ФБР в своём аккаунте в Твиттере.

Напомним, что 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия, прервав работу Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на выборах главы североамериканской страны. Во время штурма погибли пять человек.

14:25, 08 января, 2021
Юрий Абашев
233
0
#США\n#Вашингтон\n#беспорядки\n#ФБР\n#Дональд Трамп\n#Джо Байден