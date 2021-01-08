За информацию о заложивших бомбы у Капитолия ФБР США пообещало 50 000 долларов

Взрывные устройства были самодельные.





Вашингтон. США. ФБР обещает выплатить 50 тыс. долларов за информацию о людях, заложивших самодельные бомбы у здания американского Конгресса. Об этом сообщает телеканал «360».

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 50 000 долларов за информацию, которая поможет найти и наказать ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне 6 января», — написало ФБР в своём аккаунте в Твиттере.

Напомним, что 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия, прервав работу Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на выборах главы североамериканской страны. Во время штурма погибли пять человек.