Стилисты рассказали, какой цвет волос будет в тренде в 2021 году

Девушкам можно смело выбирать экзотические оттенки.

США. Стилисты рассказали, какой цвет волос будет в моде в 2021 году. Об этом пишут «Известия».

Так, в тренде года - ненатуральные цвета волос. Популярность получат дымчатые оттенки, сохранится мода и на экзотику. По словам стилиста Оливера Адамса, новым трендом станут волосы с оттенком красного вина – темная вишня и мерло с переходом в бордовый.

Девушкам с длинными волосами Адамс порекомендовал использовать окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы меньше ухаживать за «сложной» платиной.

Фредерик Феккай предлагает в 2021 году попробовать прическу с металлическим золотым цветом. Коротковолосым девушкам можно поиграть с платиновым блондом, а самым смелым – покраситься в лавандовый оттенок. Такой цвет сглаживает черты лица и притягивает взгляды, особенно на представительницах с короткими волосами.