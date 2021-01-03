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Стилисты рассказали, какой цвет волос будет в тренде в 2021 году

10:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
Стилисты рассказали, какой цвет волос будет в тренде в 2021 году
10:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
47
0
#США\n#мода\n#парикмахерская
Фото: pixabay.com
47
0

Девушкам можно смело выбирать экзотические оттенки.

США. Стилисты рассказали, какой цвет волос будет в моде в 2021 году. Об этом пишут «Известия».

Так, в тренде года - ненатуральные цвета волос. Популярность получат дымчатые оттенки, сохранится мода и на экзотику. По словам стилиста Оливера Адамса, новым трендом станут волосы с оттенком красного вина – темная вишня и мерло с переходом  в бордовый.

Девушкам с длинными волосами Адамс порекомендовал использовать окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы меньше ухаживать за «сложной» платиной.

Фредерик Феккай предлагает в 2021 году попробовать прическу с металлическим золотым цветом. Коротковолосым девушкам можно поиграть с платиновым блондом, а самым смелым – покраситься в лавандовый оттенок. Такой цвет сглаживает черты лица и притягивает взгляды, особенно на представительницах с короткими волосами.

10:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
47
0
#США\n#мода\n#парикмахерская