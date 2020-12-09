Прокуратура попросила 4 года лишения свободы для бывшего президента Франции

Из них 2 года – реального заключения, 2 года – условно.



Париж. Франция. Финансовая прокуратура Франции потребовала для бывшего президента страны Николя Саркози 4 года заключения, из которых 2 года условно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BFMTV во вторник.

Экс-главу государства обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Его подельниками являются адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. В результате санкционированной судом прослушки разговоров Саркози в 2014 году выяснилось, что с помощью своего адвоката тот якобы пытался помочь Азиберу занять выгодный пост в Монако, хотя и безуспешно. В благодарность Азибер должен был вынести благоприятный для бывшего лидера Франции вердикт, считают в финансовой прокуратуре.