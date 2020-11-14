Армения и Азербайджан обменялись телами погибших

Тела нескольких военнослужащих передали с помощью российских миротворческих сил.



Ереван и Баку обменялись телами военных, погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишут «Известия».

«Тела нескольких военнослужащих, погибших на поле боя <...> были переданы при посредничестве российских миротворческих сил. <...> Тела армянских военнослужащих были переданы армянской стороне», - рассказали в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за время боевых действий в непризнанной республике погибли 4 тыс. человек.

Напомним, 9 ноября российский лидер и конфликтующие стороны подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.