  • $ 77.33 ↑
  • € 91.32 ↑

Армения и Азербайджан обменялись телами погибших

18:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
Армения и Азербайджан обменялись телами погибших
18:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#война\n#жизнь\n#Армения\n#Азербайджан
Фото: pixabay.com
2
0

Тела нескольких военнослужащих передали с помощью российских миротворческих сил.

Ереван и Баку обменялись телами военных, погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишут «Известия».

«Тела нескольких военнослужащих, погибших на поле боя <...> были переданы при посредничестве российских миротворческих сил. <...> Тела армянских военнослужащих были переданы армянской стороне», - рассказали в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за время боевых действий в непризнанной республике погибли 4 тыс. человек.

Напомним, 9 ноября российский лидер и конфликтующие стороны подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

18:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#война\n#жизнь\n#Армения\n#Азербайджан