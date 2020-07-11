Окончательное решение пока не принято.

Сухум. Абхазия. Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.

В случае принятии окончательного решения, приехать в Абхазию разрешат организованным группам туристов. Размещаться они будут в определенных домах отдыха, у которых есть возможность оказания медпомощи. На въезжающих будут распространяться определённые требования - наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а у принимающих учреждений должны быть необходимые лекарственные препараты и специальные средства.

Источник в правительстве России сообщил изданию, что «данный вопрос будет обсуждаться оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой 13 -14 июля».