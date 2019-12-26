Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена

Так в Пекине отреагировали на обвинения в кибершпионаже.

Пекин. КНР. Об Эдварде Сноудене напомнили США в Минобороны КНР. В четверг, 26 декабря, официальный представитель ведомства У Цянь заявил, что Вашингтон до сих пор не дал мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ, сообщает ИА REGNUM.

У Цянь заявил, что Соединенные Штаты показали себя небезгрешными в вопросах кибербезопасности. В частности, американские власти до сих пор не представили мировому сообществу объяснений по вскрытой Сноуденом системе массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, направляемых из США, пояснил представитель Минобороны КНР.

В то же время США продолжают обвинять в кибершпионаже другие страны, добавил У Цянь. При этом он привел известную пословицу о том, что тот, кто громче всех кричит «держите вора» и есть вор.

Напомним, в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предоставил прессе сведения о ведении спецслужбами слежки через информационные сети, в том числе прослушивании американской разведкой бесед зарубежных лидеров. В США Сноудена обвинили в шпионаже и хищении государственной собственности, объявив в международный розыск. Тогда он бежал из США сначала в Гонконг, затем в Россию, где находится до сих пор.