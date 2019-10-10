Marvel задумались о супергеройском фильме только с женщинами

Идея уже обсуждалась.

США. Marvel задумался о съемках супергеройского фильма, в котором все роли сыграли бы женщины. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на Variety.

«Если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому и достаточное число людей по всему миру будут говорить о том, что хотят этого, возможно, это случится», — сообщила актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел.

Она добавила, что звездный девичий состав уже обсуждал концепцию женского супергеройского экшена. С ней они даже вышли на главу студии Кевина Файги.

По словам Ларсон, «очень много женщин» заявили Файги, что они «вместе займутся этим», и «хотят сделать это».

Глава киностудии идеей заинтересовался, однако пока никто не рискнул дать старт проекту.