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Власти Шри-Ланки начнут бесплатно выдавать визы

09:38, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Власти Шри-Ланки начнут бесплатно выдавать визы
09:38, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#туризм\n#терроризм\n#Азия\n#виза
Фото: pixabay.com
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Шанс получить их есть и у россиян.

Шри-Ланка. Правительство Шри-Ланки планирует начать выдавать путешествующим россиянам бесплатные визы в страну. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет Газета.ру.

По словам министра туризма, земель и религии островного государства Джона Амаратунга, власти страны приняли такое решение из-за снижения числа туристов на фоне терактов.

Министр отметил, что шанс получить бесплатную визу есть не только у жителей России, но и у 44 других стран. В частности, они будут выдаваться туристам из Британии, КНД, Норвегии, Финляндии, Дании, Индии, Швеции и прочих крупных стран.

Планируется, что Шри-Ланка начнет бесплатно раздавать визы уже с 1 августа 2019 года. Однако такие меры будут действовать в течение шести месяцев.

09:38, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
110
0
#туризм\n#терроризм\n#Азия\n#виза

 

 

 


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