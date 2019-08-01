Власти Шри-Ланки начнут бесплатно выдавать визы

Шанс получить их есть и у россиян.

Шри-Ланка. Правительство Шри-Ланки планирует начать выдавать путешествующим россиянам бесплатные визы в страну. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет Газета.ру.

По словам министра туризма, земель и религии островного государства Джона Амаратунга, власти страны приняли такое решение из-за снижения числа туристов на фоне терактов.

Министр отметил, что шанс получить бесплатную визу есть не только у жителей России, но и у 44 других стран. В частности, они будут выдаваться туристам из Британии, КНД, Норвегии, Финляндии, Дании, Индии, Швеции и прочих крупных стран.

Планируется, что Шри-Ланка начнет бесплатно раздавать визы уже с 1 августа 2019 года. Однако такие меры будут действовать в течение шести месяцев.