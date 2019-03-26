Популярные бренды уличили в продаже одежды со срезанными ярлыками дешевых марок

Речь идет о PrettyLittleThing и Topman.

США. Известные бренды PrettyLittleThing и Topman могут срезать ярлыки с бюджетных марок и перепродавать втридорога. Это обнаружила одна из пользователей Твиттера, пишет портал «360» со ссылкой на Daily Mail.

Девушка возмутилась в соцсети, что лейблы берут одежду за 6-12 фунтов и перепродают за 20 фунтов. В комментариях девушку поддержали другие пользователи, которые также замечали замену бирок.

Дорогие бренды присваивали продукцию, в частности, бюджетной компании Fruit of the Loom. Представители пока не комментировали эту информацию.