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Популярные бренды уличили в продаже одежды со срезанными ярлыками дешевых марок

09:05, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:05, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#подделка\n#Твиттер\n#одежда\n#магазины
Фото: pxhere.com
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Речь идет о PrettyLittleThing и Topman.

США. Известные бренды PrettyLittleThing и Topman могут срезать ярлыки с бюджетных марок и перепродавать втридорога. Это обнаружила одна из пользователей Твиттера, пишет портал «360» со ссылкой на  Daily Mail.

Девушка возмутилась в соцсети, что лейблы берут одежду за 6-12 фунтов и перепродают за 20 фунтов. В комментариях девушку поддержали другие пользователи, которые также замечали замену бирок.

Дорогие бренды присваивали продукцию, в частности, бюджетной компании Fruit of the Loom. Представители пока не комментировали эту информацию.

09:05, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
165
0
#подделка\n#Твиттер\n#одежда\n#магазины

 

 

 


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