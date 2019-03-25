Россиянам могут разрешить въезд в Турцию без загранпаспорта

По словам министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сейчас ведутся переговоры по данному вопросу.

Стамбул. Турция. В Турции рассмотрят возможность въезда российских туристов без загранпаспортов. Как пишет Lenta.ru, об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В данный момент идут переговоры по поводу предоставления россиянам возможности путешествовать в Турцию по внутренним паспортам.

28 марта планируется начать углубленное обсуждение этого вопроса во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.

Отметим что Турция считается одним из самых популярных курортов среди российских туристов. В 2018 году путешественники из России поставили рекорд по посещению турецкой Антальи.