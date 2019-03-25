play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Россиянам могут разрешить въезд в Турцию без загранпаспорта

16:24, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
16:24, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
34
0
#Турция\n#новости\n#туристы\n#паспорт\n#Россия.
Фото: pixabay.com
34
0

По словам министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сейчас ведутся переговоры по данному вопросу.

Стамбул. Турция. В Турции рассмотрят возможность въезда российских туристов без загранпаспортов. Как пишет Lenta.ru, об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В данный момент идут переговоры по поводу предоставления россиянам возможности путешествовать в Турцию по внутренним паспортам.

28 марта планируется начать углубленное обсуждение этого вопроса во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.

Отметим что Турция считается одним из самых популярных курортов среди российских туристов. В 2018 году путешественники из России поставили рекорд по посещению турецкой Антальи.

16:24, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
34
0
#Турция\n#новости\n#туристы\n#паспорт\n#Россия.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5720

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5190
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4660
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3844
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2904
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3290

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

3080
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2359
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1424
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1217
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4033

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2471
20:20, 23 марта, 2019

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2140
14:11, 20 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1355
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

870
17:13, 19 марта, 2019

Мультимедиа

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

22 марта, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 марта, 2019

Открытие выставки Сергея Орлова в автосалоне Мерседес

22 марта, 2019