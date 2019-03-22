Французский мэр ушел в отставку из-за скандала с фото в стиле ню

Снимки разослали чиновникам и премьер-министру страны.

Гавр. Франция. Глава французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку после того, как его эротические фотографии разослали всем сотрудникам муниципалитета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Le Figaro.

Также снимки отправили премьер-министру страны Эдуару Филиппу.

На фотографиях мэр предстает в обнаженном виде.

В эфире радио France Bleu Normandie прозвучало интервью женщины, которая назвала себя отправительницей. По ее словам, таким образом она хотела проучить главу за то, что он пытался ее соблазнить. Для этого он использовал как раз фото в стиле ню.

Лемонье эту информацию отрицает.