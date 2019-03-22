play
pause
  • $ 63.74 ↓
  • € 72.79 ↓

Французский мэр ушел в отставку из-за скандала с фото в стиле ню

19:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
74
0
#эротика\n#отставка\n#Франция\n#мэр\n#месть
Фото: wikipedia.org
74
0

Снимки разослали чиновникам и премьер-министру страны.

Гавр. Франция. Глава французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку после того, как его эротические фотографии разослали всем сотрудникам муниципалитета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Le Figaro.

Также снимки отправили премьер-министру страны Эдуару Филиппу.

На фотографиях мэр предстает в обнаженном виде.

В эфире радио France Bleu Normandie прозвучало интервью женщины, которая назвала себя отправительницей. По ее словам, таким образом она хотела проучить главу за то, что он пытался ее соблазнить. Для этого он использовал как раз фото в стиле ню.

Лемонье эту информацию отрицает.

 

19:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
74
0
#эротика\n#отставка\n#Франция\n#мэр\n#месть

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
4835

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

4290
15:50, 15 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

3127
09:17, 20 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2860
13:45, 15 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2438
11:30, 19 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
3044

Умерла певица Юлия Началова

2640
21:37, 16 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

1755
09:53, 20 марта, 2019

Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке

999
15:35, 15 марта, 2019

Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

839
16:30, 17 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3600

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

1742
14:11, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

1203
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1167
12:33, 17 марта, 2019

Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

994
12:15, 15 марта, 2019

Мультимедиа

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Открытие выставки Сергея Орлова в автосалоне Мерседес