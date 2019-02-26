Шакиру обвинили в сокрытии 14,5 млн евро налогов в офшорах

Она предстанет перед испанским судом.

Испания. Певица Шакира (настоящее имя Шакира Изабель Мебарак Риполь) предстанет перед судом Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14,5 млн евро (более 1 млрд рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Europa Press.

Звезде приписывают 6 эпизодов, в том числе уклонение от налога на имущество и подоходного налога. По данным прокуратуры, для этого Шакира использовала 14 офшорных компаний в Панаме, Каймановых и Виргинских островах.

Отмечается, что до 2017 года певица большую часть времени проживала в Испании, однако на учет в налоговой встала в 2015 году.

Напомним, в 2015 году оперную диву Монтсеррат Кабалье приговорили к полугоду тюрьмы за скрытие более 500 тыс. евро.