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Шакиру обвинили в сокрытии 14,5 млн евро налогов в офшорах

12:36, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:36, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#налоги\n#Испания\n#деньги\n#офшоры\n#звезды
Фото: Flickr
84
0

Она предстанет перед испанским судом.

Испания. Певица Шакира (настоящее имя Шакира Изабель Мебарак Риполь) предстанет перед судом Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14,5 млн евро (более 1 млрд рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Europa Press.

Звезде приписывают 6 эпизодов, в том числе уклонение от налога на имущество и подоходного налога. По данным прокуратуры, для этого Шакира использовала 14 офшорных компаний в Панаме, Каймановых и Виргинских островах.

Отмечается, что до 2017 года певица большую часть времени проживала в Испании, однако на учет в налоговой встала в 2015 году.

Напомним, в 2015 году оперную диву Монтсеррат Кабалье приговорили к полугоду тюрьмы за скрытие более 500 тыс. евро.

12:36, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#налоги\n#Испания\n#деньги\n#офшоры\n#звезды

 

 

 


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