Вышел первый тизер «Холодного сердца – 2»

США. Первый тизер второй части популярного мультфильма «Холодное сердце» увидел свет. Его опубликовали на официальном YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Над вторым фильмом Frozen работали режиссеры, снимавшие первую часть - Дженнифер Ли и Крис Бак. Американский зритель сможет увидеть фильм в кинотеатрах с 22 ноября 2019 года, российский – 28 ноября.

Фильм «Холодное сердце» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате около 1,3 млрд долларов.

Watch the new teaser trailer from Disney's "Frozen 2." From the Academy Award®-winning team-directors Jennifer Lee and Chris Buck, and producer Peter Del Vecho-and featuring the voices of Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff and Josh Gad, and the music of Oscar®-winning songwriters Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios' "Frozen 2" opens in U.S.