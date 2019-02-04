Таможенники нашли детеныша леопарда в багаже пассажира из Таиланда

Сотрудники услышали подозрительные звуки из чемодана.

Индия. Сотрудники индийского аэропорта обнаружили в багаже пассажира из Таиланда детеныша леопарда. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ВВС.

В аэропорту заинтересовались 45-летним пассажиром, когда услышали странные звуки из его чемодана. Когда таможенники вскрыли сумку, то увидели месячного котенка, весом около 1 кг.

«Животное находилось в состоянии шока, издавало нервные звуки и казалось слабым», — сказали представители воздушной гавани.

Пассажира задержали, правоохранители устанавливают его причастность к международной контрабандной организации.

Леопарда доставили в зоопарк в Ченнаи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Атма-Аты сдали в багаж человека.