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Таможенники нашли детеныша леопарда в багаже пассажира из Таиланда

17:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#таможня\n#животные\n#аэропорт\n#международный аэропорт\n#Индия\n#контрабанда
Фото: bolshoyvopros.ru
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Сотрудники услышали подозрительные звуки из чемодана.

Индия. Сотрудники индийского аэропорта обнаружили в багаже пассажира из Таиланда детеныша леопарда. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ВВС.

В аэропорту заинтересовались 45-летним пассажиром, когда услышали странные звуки из его чемодана. Когда таможенники вскрыли сумку, то увидели месячного котенка, весом около 1 кг.

«Животное находилось в состоянии шока, издавало нервные звуки и казалось слабым», — сказали представители воздушной гавани.

Пассажира задержали, правоохранители устанавливают его причастность к международной контрабандной организации.  

Леопарда доставили в зоопарк в Ченнаи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Атма-Аты сдали в багаж человека.

17:10, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
185
0
#таможня\n#животные\n#аэропорт\n#международный аэропорт\n#Индия\n#контрабанда

 

 

 


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