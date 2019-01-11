Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

Он не признался в совершении тяжкого преступления.

Казахстан. Обвиняемый по уголовному делу об убийстве казахского олимпийского чемпиона Дениса Тена Арман Кудайбергенов попросил прощения у родственников спортсмена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

«Я прошу прощения у матери Дениса и всего казахстанского народа», - привела его слова «РГ».

Напомним, летом 2018 года злоумышленники решили снять зеркала с автомобиля олимпийца, чтобы позже их продать. Тен это заметил и попытался остановить их. В драке ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался в больнице, не приходя в сознание.

По словам Кудайбергенова, он не видел, как убивают спортсмена. Также он сообщил, что ни у него, ни у другого подозреваемого Наралы Киясова не было намерения совершить столь тяжкое преступление. Он признался в краже и причинении легкого вреда здоровью, но не в убийстве.

Денис Тен – заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.