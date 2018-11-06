В преддверии выборов в США Facebook заблокировал десятки русскоязычных аккаунтов

Под блок попали профили в Facebook и Instagram.

США. Перед промежуточными выборами в Конгресс США компания Facebook заблокировала аккаунты, которые могут быть связаны с иностранными организациями. Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

«Чтобы предотвратить вмешательства в Facebook во время выборов мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами, внешними экспертами и другими компаниями по всему миру», - говорится в сообщении.

На этом основании под бан попали 30 учетных записей Facebook и 85 аккаунтов в Instagram.

Почти все страницы в «Фейсбуке» были на французском или русском языках. Записи в «Инстаграме» были преимущественно на английском, некоторые «были сосредоточены на знаменитостях, другие на политических дебатах».

В компании проведут проверку, по результат которой станет известно, связаны ли заблокированные профили с «российским агентством интернет-исследований или с другими иностранными организациями».