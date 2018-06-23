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Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

10:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
10:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#Египет\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#знаменитости\n#спортсмены
Фото: vk.com/ramzan (Рамзан Кадыров)
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Этим званием его отметил Рамзан Кадыров.

Грозный. Футболист «Ливерпуля» и сборной Египта Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни. Этим званием его отметил глава республики Рамзан Кадыров.  

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В частности, о присвоении знаменитому спортсмену почетного знака он написал в социальных сетях. Отметив при этом, что подписал указ о присуждении высокого звания в ночь на субботу, 23 июня.  

«На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним», - написал Рамзан Кадыров во «Вконтакте».  

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Кроме того, глава Чечни выразил надежду, что в будущем республиканский футбольный клуб «Ахмат» сможет встретиться в товарищеском матче со сборной Египта.  

10:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
343
0
#спорт\n#футбол\n#Египет\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#знаменитости\n#спортсмены

 

 

 


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