Жители Калифорнии согласились провести референдум по разделению на три штата

Инициатива набрала необходимое число голосов.

Сакраменто. США. Более 400 тысяч жителей Калифорнии поддержали инициативу о проведении референдума по разделению штата. Таким образом, он пройдет 6 ноября 2018 года, сообщили в местной администрации, пишут «Известия».

Сбор подписей организовал и проспонсировал миллиардер Тимоти Дайвер из Кремниевой долины. Он предлагает разделить самый богатый штат США на три части.

Один из новообразованных штатов останется собственно Калифорнией и будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру. Кроме того, предлагается выделить Северную Калифорнию с городами Сан-Франциско и Сакраменто, а также Южную Калифорнию, в которую войдут города Диего, Фресно, Керн и Ориндж.

Если на референдуме большинство жителей поддержит инициативу, ее еще должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии и в конгрессе США. По данным соцопросов, три четверти калифорнийцев не видят необходимости в разделе штата.