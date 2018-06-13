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Жители Калифорнии согласились провести референдум по разделению на три штата

17:41, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:41, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#США\n#опросы\n#референдум\n#Сан-Франциско\n#Лос-Анджелес\n#Кремниевая долина
Фото: pixabay.com
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Инициатива набрала необходимое число голосов.  

Сакраменто. США. Более 400 тысяч жителей Калифорнии поддержали инициативу о проведении референдума по разделению штата. Таким образом, он пройдет 6 ноября 2018 года, сообщили в местной администрации, пишут «Известия»

Сбор подписей организовал и проспонсировал миллиардер Тимоти Дайвер из Кремниевой долины. Он предлагает разделить самый богатый штат США на три части.

Один из новообразованных штатов останется собственно Калифорнией и будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру. Кроме того, предлагается выделить Северную Калифорнию с городами Сан-Франциско и Сакраменто, а также Южную Калифорнию, в которую войдут города Диего, Фресно, Керн и Ориндж.   

Если на референдуме большинство жителей поддержит инициативу, ее еще должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии и в конгрессе США. По данным соцопросов, три четверти калифорнийцев не видят необходимости в разделе штата.

17:41, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
504
0
#США\n#опросы\n#референдум\n#Сан-Франциско\n#Лос-Анджелес\n#Кремниевая долина

 

 

 


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