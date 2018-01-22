Военные специалисты США изучат транспортные объекты западных соседей России

Речь идет о Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польше и Украине.

Вашингтон. США. Состояние инфраструктуры Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины намерено исследовать Оборонное логистическое агентство США. В документе об этом поясняется, что американским военным «необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны или чрезвычайных ситуаций», пишет russian.rt.com.

В каждой из указанных стран будут изучены имеющиеся источники пресной воды, поставок продовольствия, топлива, лекарств, промышленного оборудования, одежды и строительных материалов. Попутно предполагается изучить местные культурные особенности, работу таможенных служб, инфраструктуру, ситуацию с логистикой и мобилизационные возможности.

Особенно подчеркивается важность исследования транспортных объектов - портов, железных и автодорог, аэропортов, мостов, паромных переправ и их пропускной способности, возможности принимать грузы из Соединённых Штатов.

Отмечается, что одной из целей программы, в рамках которой проводится исследование, является содействие военным операциям США.

Как заявил в интервью агентству член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, сбор таких данных необходим для подготовки к военной операции. По мнению эксперта, американские стратеги рассчитывают на дестабилизацию политической обстановки в России во время президентских выборов весной 2018 года. Если государство в это время будет охвачено хаосом – появится возможность для вторжения под предлогом, например, миротворческой операции под эгидой ООН, пояснил Константин Сивков.