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      Военные специалисты США изучат транспортные объекты западных соседей России

      15:25, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:25, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      249
      0
      #США\n#война\n#угрозы\n#инфраструктура\n#геополитика\n#стратегия
      Фото: pixabay.com
      249
      0

      Речь идет о Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польше и Украине.  

      Вашингтон. США. Состояние инфраструктуры Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины намерено исследовать Оборонное логистическое агентство США. В документе об этом поясняется, что американским военным «необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны или чрезвычайных ситуаций», пишет russian.rt.com

      В каждой из указанных стран будут изучены имеющиеся источники пресной воды, поставок продовольствия, топлива, лекарств, промышленного оборудования, одежды и строительных материалов. Попутно предполагается изучить местные культурные особенности, работу таможенных служб, инфраструктуру, ситуацию с логистикой и мобилизационные возможности.   

      Особенно подчеркивается важность исследования транспортных объектов - портов, железных и автодорог, аэропортов, мостов, паромных переправ и их пропускной способности, возможности принимать грузы из Соединённых Штатов. 

      Отмечается, что одной из целей программы, в рамках которой проводится исследование, является содействие военным операциям США. 

      Как заявил в интервью агентству член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, сбор таких данных необходим для подготовки к военной операции. По мнению эксперта, американские стратеги рассчитывают на дестабилизацию политической обстановки в России во время президентских выборов весной 2018 года. Если государство в это время будет охвачено хаосом – появится возможность для вторжения под предлогом, например, миротворческой операции под эгидой ООН, пояснил Константин Сивков.

      15:25, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      249
      0
      #США\n#война\n#угрозы\n#инфраструктура\n#геополитика\n#стратегия

       

       

       

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