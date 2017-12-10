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      Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия

      18:48, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:48, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      171
      0
      #ядерное оружие\n#Швеция\n#Нобелевская премия
      171
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      Ее представителям вручили почетную грамоту, медаль и чек на 9 млн шведских крон.

      Осло. Швеция. Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Как сообщает «Российская газета», ее представителям вручили почетную грамоту, медаль и чек на 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов США).

      «Усилия ICAN придали новый импульс борьбе против ядерного оружия», - сказала во время вручения председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс- Андерсен.

      Она пояснила, что основной посыл работы Международной кампании в том, что «пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности». Эту идею актуализировала ситуация вокруг ракетных испытаний в Северной Корее.

      На церемонии компанию представляли исполнительный директор ICAN Беатрис Фин из Швеции и 85-летняя Сэцуко Тэрлоу, пережившую атомную бомбардировку Хиросимы и ставшую активисткой, добивающейся запрета ядерного оружия.

      18:48, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      171
      0
      #ядерное оружие\n#Швеция\n#Нобелевская премия

       

       

       

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