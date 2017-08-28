США планируют ограничить выдачу виз иностранным студентам и участникам программы Au-Pair

Сокращение может коснутся 100 тысяч человек, находящихся в стране по программам культурного обмена.

Вашингтон. США. Администрация Белого дома планирует ограничить выдачу виз иностранным студентам, находящимся в стране по программам культурного обмена. Как пишет Интерфакс, под сокращение попадут 100 тысяч человек.

По данным СМИ, изменения в первую очередь коснутся программ летней работы и Au-Pair, когда студенты-иностранцы приезжают в США работать в семьях и параллельно изучать английский язык.

Всего планируется сократить пять видов виз в рамках апрельских указов Дональда Трампа, составленных под лозунгом «Покупать американское и нанимать американца». Изменения будут предполагать либо полную отмену виз по программам культурного обмена, либо появления новых препятствий для их получения. Однако какие именно произойдут изменения, пока неизвестно.