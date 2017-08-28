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      США планируют ограничить выдачу виз иностранным студентам и участникам программы Au-Pair

      09:30, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:30, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      174
      0
      #США\n#сокращение\n#студенты\n#виза\n#Дональд Трамп
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      Сокращение может коснутся 100 тысяч человек, находящихся в стране по программам культурного обмена.

      Вашингтон. США. Администрация Белого дома планирует ограничить выдачу виз иностранным студентам, находящимся в стране по программам культурного обмена. Как пишет Интерфакс, под сокращение попадут 100 тысяч человек. 

      По данным СМИ, изменения в первую очередь коснутся программ летней работы и  Au-Pair, когда студенты-иностранцы приезжают в США работать в семьях и параллельно изучать английский язык. 

      Всего планируется сократить пять видов виз в рамках апрельских указов Дональда Трампа, составленных под лозунгом «Покупать американское и нанимать американца».  Изменения будут предполагать либо полную отмену виз по программам культурного обмена, либо появления новых препятствий для их получения. Однако какие именно произойдут изменения, пока неизвестно. 

      09:30, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      174
      0
      #США\n#сокращение\n#студенты\n#виза\n#Дональд Трамп

       

       

       

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