The Economist назвал самые комфортные города мира

Первое место в рейтинге занял австралийский Мельбурн.

Лондон. Великобритания. Журнал The Economist провел ежегодное исследование самых комфортных городов планеты. Эксперты издания изучали состояние здравоохранения, образования, экологии, транспорта и уровень политической стабильности, и на основании этих данных составили свой рейтинг, пишет «Коммерсантъ».

Всего исследователи оценили ситуацию в 140 городах. Наивысший результат - 97,5 из 100 возможных баллов – набрал австралийский Мельбурн. На одну десятую балла от него отстала Вена, третью позицию занял канадский Ванкувер с 97,3 баллами. Далее в списке идут Торонто, Калгари, Аделаида, Перт, Окленд, Хельсинки и Гамбург.

Москва с 72,8 балла попала на 80-ю позицию, сдвинувшись на одно место вниз – из-за угрозы терроризма и роста дипломатической напряженности между странами.

Меньше всего баллов из обследованных городов присвоили Дамаску – 30,2 балла. В десятку наименее комфортных мегаполисов из известных городов вошли также Киев, ливийский Триполи и нигерийский Лагос.