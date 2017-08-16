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      The Economist назвал самые комфортные города мира

      16:29, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:29, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      57
      0
      #рейтинг\n#города\n#уровень жизни\n#комфорт\n#Австралия
      Фото: pixabay.com
      57
      0

      Первое место в рейтинге занял австралийский Мельбурн.  

      Лондон. Великобритания. Журнал The Economist провел ежегодное исследование самых комфортных городов планеты. Эксперты издания изучали состояние здравоохранения, образования, экологии, транспорта и уровень политической стабильности, и на основании этих данных составили свой рейтинг, пишет «Коммерсантъ».  

      Всего исследователи оценили ситуацию в 140 городах. Наивысший результат - 97,5 из 100 возможных баллов – набрал австралийский Мельбурн. На одну десятую балла от него отстала Вена, третью позицию занял канадский Ванкувер с 97,3 баллами. Далее в списке идут Торонто, Калгари, Аделаида, Перт, Окленд, Хельсинки и Гамбург.  

      Москва с 72,8 балла попала на 80-ю позицию, сдвинувшись на одно место вниз – из-за угрозы терроризма и роста дипломатической напряженности между странами.  

      Меньше всего баллов из обследованных городов присвоили Дамаску – 30,2 балла. В десятку наименее комфортных мегаполисов из известных городов вошли также Киев, ливийский Триполи и нигерийский Лагос.

      16:29, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      57
      0
      #рейтинг\n#города\n#уровень жизни\n#комфорт\n#Австралия

       

       

       

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