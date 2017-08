Британский ведущий Джереми Кларксон госпитализирован в Испании

Мадрид. Испания. Отпуск в Испании закончился больницей для популярного телеведущего Джереми Кларксона. Британец был вынужден обратиться к врачам из-за пневмонии.

Как сообщил сам 57-летний шоумен, ему пришлось прервать свой отдых с семьей. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Кларксона госпитализировали в одну из больниц Майорки 4 августа.

Позже он выложил больничное фото с капельницей в свой Инстаграм и пошутил, что это «не те браслеты, которые я обычно выбираю для отпуска».

