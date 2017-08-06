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      Британский ведущий Джереми Кларксон госпитализирован в Испании

      15:26, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      15:26, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      158
      0
      #здоровье\n#авто\n#телевидение\n#Англия\n#Испания\n#шоу\n#больница
      Фото: Dailymail.co.uk
      158
      0

      Бывшая звезда шоу Top Gear подхватил воспаление легких.

      Мадрид. Испания. Отпуск в Испании закончился больницей для популярного телеведущего Джереми Кларксона. Британец  был вынужден обратиться к врачам из-за пневмонии.

      Как сообщил сам 57-летний шоумен, ему пришлось прервать свой отдых с семьей. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Кларксона госпитализировали в одну из больниц Майорки 4 августа.

      Позже он выложил больничное фото с капельницей в свой Инстаграм и пошутил, что  это «не те браслеты, которые я обычно выбираю для отпуска».

      Not the sort of bangles I usually choose on holiday

      30.9k Likes, 1,143 Comments - Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on Instagram: "Not the sort of bangles I usually choose on holiday"

      15:26, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      158
      0
      #здоровье\n#авто\n#телевидение\n#Англия\n#Испания\n#шоу\n#больница

       

       

       

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