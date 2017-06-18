Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

Полиция задержала шестерых активистов, выступавших против шествия.

Киев. Украина. «Марш равенства» состоялся в воскресенье, 18 июня, в Киеве. Поучаствовать в нем пришло более 2,5 тысяч человек.

Чтобы избежать провокаций со стороны украинских радикалов, были предприняты повышенные меры безопасности. Участников шествия сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько карет «скорой помощи», сообщает сайт 112 Украина.

В итоге полиция задержала шестерых активистов, которые пытались заблокировать маршрут и прорвать оцепление. Среди задержанных - депутат националистической партии "Всеукраинское объединение «Свобода».