  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Украинцам рекомендует не надевать георгиевские ленты в День Победы

      17:26, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      17:26, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      90
      0
      #Украина\n#День Победы\n#Георгиевская ленточка
      Фото: pixabay.com
      90
      0

      Черно-оранжевая лента воспринимается «украинскими патриотами» как запрещенная коммунистическая символика.

      Киев. Украина. Жителям Украины рекомендовали не использовать георгиевские ленты во время празднования Дня Победы и предшествующему ему Дню памяти и примирения. Об этом со ссылкой на интервью советника главы МВД Зоряна Шкиряка каналу «112 Украина» пишет Lenta.ru.

      «Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая», — заявил Шкиряк.

      По мнению советника «украинские патриоты» могут «логично и объективно правильно» среагировать, учитывая, что с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов На Украине и запрете пропаганды их символики».

      Георгиевская лента считается символом ДНР и ЛНР, а также пророссийских активистов.

      17:26, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      90
      0
      #Украина\n#День Победы\n#Георгиевская ленточка
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа