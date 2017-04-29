Украинцам рекомендует не надевать георгиевские ленты в День Победы

Черно-оранжевая лента воспринимается «украинскими патриотами» как запрещенная коммунистическая символика.

Киев. Украина. Жителям Украины рекомендовали не использовать георгиевские ленты во время празднования Дня Победы и предшествующему ему Дню памяти и примирения. Об этом со ссылкой на интервью советника главы МВД Зоряна Шкиряка каналу «112 Украина» пишет Lenta.ru.

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая», — заявил Шкиряк.

По мнению советника «украинские патриоты» могут «логично и объективно правильно» среагировать, учитывая, что с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов На Украине и запрете пропаганды их символики».

Георгиевская лента считается символом ДНР и ЛНР, а также пророссийских активистов.