Китаянка сожгла девять автомобилей из мести за сбитую собаку

Таким образом она хотела поквитаться за смерть домашнего питомца.

Чанчунь. Китай. В городе Чанчунь китайской провинции Цзилинь местная жительница за ночь сожгла 9 автомобилей после того, как неизвестный на белой машине насмерть сбил ее собаку. Все сожженные машины были белого цвета, пишут «Народные Новости».

Свой поступок китаянка объяснила местью. При задержании полиция обнаружила у нее две зажигалки. Происшествие случилось в ночь с 30 на 31 марта, но местные СМИ сообщили об этом только в понедельник, 10 апреля.