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      Китаянка сожгла девять автомобилей из мести за сбитую собаку

      14:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      161
      0
      #Китай\n#животные\n#домашние животные\n#смерть\n#поджег\n#месть
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      Таким образом она хотела поквитаться за смерть домашнего питомца.

      Чанчунь. Китай. В городе Чанчунь китайской провинции Цзилинь местная жительница за ночь сожгла 9 автомобилей после того, как неизвестный на белой машине насмерть сбил ее собаку. Все сожженные машины были белого цвета, пишут «Народные Новости».

      Свой поступок китаянка объяснила местью. При задержании полиция обнаружила у нее две зажигалки. Происшествие случилось в ночь с 30 на 31 марта, но местные СМИ сообщили об этом только в понедельник, 10 апреля. 

      14:30, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      161
      0
      #Китай\n#животные\n#домашние животные\n#смерть\n#поджег\n#месть
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