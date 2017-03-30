«Фейсбук» запустил функцию самоуничтожающихся историй и сообщений

Система Stories будет удалять посты через 24 часа после начала публикации.

Калифорния. США. Корпорация «Фейсбук» создала систему Stories, удаляющую истории и сообщения через 24 часа после того, как они были опубликованы. Официальное пресс-представительство организации сообщило об этом во вторник, 28 марта, пишут SVOPI.

Представители «Фейсбук» презентовали сервис Direct, благодаря которому пользователи могут пересылать друзьям истории своих сообщений.

Stories предоставляет возможность создавать посты или делать репосты, которые позднее исчезают. Эта функция позволяет повысить уровень конфиденциальности. Разработчики не указали, останутся ли исчезнувшие сообщения в истории серверов компании.