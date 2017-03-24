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      «Твиттер» хочет внедрить платную подписку

      15:49, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:49, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #Твиттер\n#соцсети\n#платная подписка
      Фото: pixabay.com
      79
      0

      Она позволит расширить функциональность популярной соцсети.

      Сан-Франциско. США. «Твиттер» планирует расширит свой функционал путем введения платной подписки для популярных пользователей, СМИ и брендов. По данным «Газеты.Ру», сервис хотят связать с приложением компании Tweetdeck. С его помощью можно работать с несколькими аккаунтами одновременно и пользоваться множеством других функций.

      О нововведении сообщили пользователи соцсети, которых опрашивали на тему интерфейса. Пресс-служба «Твиттер» подтвердила факт исследования.

      15:49, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #Твиттер\n#соцсети\n#платная подписка
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