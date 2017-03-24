«Твиттер» хочет внедрить платную подписку

Она позволит расширить функциональность популярной соцсети.

Сан-Франциско. США. «Твиттер» планирует расширит свой функционал путем введения платной подписки для популярных пользователей, СМИ и брендов. По данным «Газеты.Ру», сервис хотят связать с приложением компании Tweetdeck. С его помощью можно работать с несколькими аккаунтами одновременно и пользоваться множеством других функций.

О нововведении сообщили пользователи соцсети, которых опрашивали на тему интерфейса. Пресс-служба «Твиттер» подтвердила факт исследования.