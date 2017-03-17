Жители Земли в будущем могут превратиться в карликов

Причиной может стать глобальное потепление.

Дарем. США. Американские ученые из Нью-Гемпшира пришли к выводу, что глобальное потепление может серьезно сказаться на росте будущих поколений Земли. Ранее это привело к уменьшению млекопитающих в 2 раза, сообщают «Аргументы недели».

Многие находки археологов подтверждают теорию о том, что в древности люди были в несколько раз выше, по сравнению с современным человеком. Не исключено, что в будущем повышение температуры в атмосфере коснется и людей, которые могут стать карликами.