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      Жители Земли в будущем могут превратиться в карликов

      16:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      108
      0
      #исследования\n#человек\n#ученые
      Фото: yandex.ru
      108
      0

      Причиной может стать глобальное потепление.

      Дарем. США. Американские ученые из Нью-Гемпшира пришли к выводу, что глобальное потепление может серьезно сказаться на росте будущих поколений Земли. Ранее это привело к уменьшению млекопитающих в 2 раза, сообщают «Аргументы недели».

      Многие находки археологов подтверждают теорию о том, что в древности люди были в несколько раз выше, по сравнению с современным человеком. Не исключено, что в будущем повышение температуры в атмосфере коснется и людей, которые могут стать карликами.

      16:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      108
      0
      #исследования\n#человек\n#ученые
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