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      «Дружелюбный» Чендлер избивал премьер-министра Канады

      14:05, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:05, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      115
      0
      #политика\n#актеры
      Фото: yandex.ru
      115
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      Известный актер поделился школьными воспоминаниями о взаимоотношениях с Джастином Трюдо.

      Канада. Актер Мэтью Перри, известный миру по роли Чендлера из сериала «Друзья», вспомнил о школьных взаимоотношениях с будущим премьером-министром Канады. Как пишут «Известия», Перри признался в эфире шоу Джимми Киммела в том, что в школьные годы избивал Джастина Трюдо.

      Артист не хвастается своими «достижениями», а наоборот, признает, что вел себя ужасно, а свои нападки на будущего политика объяснил «чистой завистью». В школьные годы у Джастина Трюдо были неплохие успехи в спорте.

      Несмотря на то, что отец Трюдо в то время был во главе правительства, у его сына телохранителей не наблюдалось. Как шутит сам Перри, именно его драки и позволили Джастину Трюдо стать тем, кем он является.

      4 ноября 2015 года Джастин Трюдо вступил в должность премьер-министра Канады, которую занимает до сих пор.

      14:05, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      115
      0
      #политика\n#актеры
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