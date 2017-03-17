«Дружелюбный» Чендлер избивал премьер-министра Канады

Известный актер поделился школьными воспоминаниями о взаимоотношениях с Джастином Трюдо.

Канада. Актер Мэтью Перри, известный миру по роли Чендлера из сериала «Друзья», вспомнил о школьных взаимоотношениях с будущим премьером-министром Канады. Как пишут «Известия», Перри признался в эфире шоу Джимми Киммела в том, что в школьные годы избивал Джастина Трюдо.

Артист не хвастается своими «достижениями», а наоборот, признает, что вел себя ужасно, а свои нападки на будущего политика объяснил «чистой завистью». В школьные годы у Джастина Трюдо были неплохие успехи в спорте.

Несмотря на то, что отец Трюдо в то время был во главе правительства, у его сына телохранителей не наблюдалось. Как шутит сам Перри, именно его драки и позволили Джастину Трюдо стать тем, кем он является.

4 ноября 2015 года Джастин Трюдо вступил в должность премьер-министра Канады, которую занимает до сих пор.