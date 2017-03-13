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660 рейсов отменили в Берлине из-за забастовок в аэропортах

14:11, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
14:11, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
246
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#аэропорт\n#авиарейсы\n#забастовки\n#Берлин\n#забастовка\n#аэропорты
Фото: pixabay.com
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195 рейсов отменены в Шенефельде и 465 – в Тегеле.

Берлин. В берлинских аэропортах отменили задержали более 600 рейсов из-за забастовки персонала. Как пишет «Газета.ru», 195 рейсов отменены в Шенефельде и 465 – в Тегеле.

Забастовка продолжится до утра среды, 15 марта. Она затронула множество посетителей международной туристической биржи (ITB) в Берлине, которая завершила работы в воскресенье вечером.

Профсоюз требует повысить оплату сотрудникам наземных служб до 12 евро в час.

Ранее сообщалось, что ЕС потерял за шесть лет 12 млрд евро из-за забастовок авиадиспетчеров.

14:11, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
246
0
#аэропорт\n#авиарейсы\n#забастовки\n#Берлин\n#забастовка\n#аэропорты

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