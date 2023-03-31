Власти Японии запретили поставлять в Россию изделия для авиакосмической отрасли

Токио. Япония. Компаниям и частным лицам Японии нельзя будет экспортировать в Россию компоненты для авиакосмической отрасли. Также запрещены поставки материалов и деталей для изготовления беспилотников, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ограничения начнут действовать с 7 апреля.

Помимо изделий и ресурсов для стратегических отраслей, под санкции попали детские велосипеды, игрушки, модели машин для сборки, и даже головоломки, в том числе пазлы.

Месяцем ранее официальный Токио подверг заморозке активы 39 россиян и 73 организаций. Кроме того, были ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.