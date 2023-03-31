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Власти Японии запретили поставлять в Россию изделия для авиакосмической отрасли

12:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Власти Японии запретили поставлять в Россию изделия для авиакосмической отрасли
12:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#Япония\n#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#власть\n#политика\n#экспорт\n#космос\n#авиация\n#дроны\n#игрушки\n#запреты\n#санкции
Фото: pxhere.com
130
0

Под санкции попали даже детские игрушки, велосипеды и пазлы.

Токио. Япония. Компаниям и частным лицам Японии нельзя будет экспортировать в Россию компоненты для авиакосмической отрасли. Также запрещены поставки материалов и деталей для изготовления беспилотников, сообщает RT со ссылкой на ТАСС. 

Как заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ограничения начнут действовать с 7 апреля.

Помимо изделий и ресурсов для стратегических отраслей, под санкции попали детские велосипеды, игрушки, модели машин для сборки, и даже головоломки, в том числе пазлы.

Месяцем ранее официальный Токио подверг заморозке активы 39 россиян и 73 организаций. Кроме того, были ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

12:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#Япония\n#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#власть\n#политика\n#экспорт\n#космос\n#авиация\n#дроны\n#игрушки\n#запреты\n#санкции