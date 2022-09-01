Польша решила получить от Германии 1,3 триллиона долларов репараций

Варшава. Польша. Репарации за Вторую мировую войну планируют вновь потребовать от Германии власти Польши. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Как заявил лидер правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, убытки, понесенные Польшей, составили 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов США или свыше 78 трлн рублей). По словам политика, это «самая ограниченная и консервативная» оценка, в действительности потери могут быть больше.

«Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — цитирует издание слова Качиньского.

О планах взыскать с Берлина дополнительную компенсацию за ущерб от Второй мировой войны сообщал в июле также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, уже готов трехтомный доклад, на основании которого будут предъявлены претензии. Осталось перевести его на несколько языков.

Денег за бедствия и потери, понесенные в 1939-1945 годах, Варшава добивается от ФРГ уже давно. В 2017 году депутаты сейма Польши создали соответствующий комитет. Берлин отказывается признавать законность этих требований и напоминает, что Германия уже расплатилась со всеми пострадавшими в период Второй мировой войны странами.

Добавим, помимо Германии, польские политики надеются получить репарации и с России.